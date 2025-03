Marllon celebra primeiro gol pelo Ceará em semifinal do Campeonato Cearense

Zagueiro Marllon, do Ceará, comemorando o primeiro gol da partida contra o Maracanã / Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

Autor do primeiro gol do Ceará na vitória sobre o Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, o zagueiro Marllon falou na saída da Arena Castelão, neste domingo, 2, após o triunfo do Vovô por 3 a 0. O jogador, que vem sendo titular do Vovô nesse início de ano, comemorou seu primeiro gol marcado com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu.