Ceará já soma quase R$ 40 milhões com vendas de jogadores em 2025

Com os 28 milhões, o Ceará esperava que a venda de atletas representasse 12% da receita bruta do time. O aumento de R$ 9 milhões na meta prevista significa um "superávit" de 31,69% do valor inicial.

O Ceará concretizou nesta terça-feira, 11, a venda do meia Guilherme Castilho ao Juarez do México pelo valor de 1,5 milhão de dólares (R$ 8,6 milhões na cotação atual). Esta foi a quarta venda da equipe alvinegra na temporada, totalizando R$ 37,4 milhões em negociações de atletas, superando os R$ 28,4 milhões projetados no orçamento deste ano .

Em 2024, com as vendas de Jonathan Jesus, César, Erick Kauan e Ícaro Emanuel e o empréstimo do próprio Castilho, a equipe Alvinegra conseguiu pouco mais de R$ 10 milhões com negociação de atletas.

Guilherme Castilho foi a terceira venda mais cara do Ceará na temporada, ficando atrás de Erick Pulga, vendido por R$ 18,8 milhões e David Ricardo, vendido por R$ 10,3 milhões. Saulo Mineiro, outro jogador negociado pelo Vovô, foi negociado por R$ 5,8 milhões aproximadamente.

O meio campista chegou a Porangabuçu em 2022 como a contratação mais cara da história do time, fez 87 jogos, 14 gols e duas assistências. Com a camisa Alvinegra, foi campeão da Copa do Nordeste em 2023 e do Campeonato Cearense em 2024.