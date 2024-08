Exclusiva: Castilho deixa o Juventude e será emprestado pelo Ceará ao Juárez, do México

Guilherme Castilho está próximo de assinar contrato por empréstimo com Juarez, do México Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

Castilho tem vínculo com o Ceará até junho de 2027. A chegada do meia ao Ceará aconteceu em 2022, após o Vovô desembolsar R$ 9,6 milhões para tirá-lo do Atlético-MG. Naquele momento, o jogador se tornou a contratação mais cara do futebol cearense. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club A nova passagem pelo Juventude – clube que havia atuado em 2021 – foi curta. Guilherme Castilho sequer estreou no Jaconero. Já pelo Ceará neste ano, o meia oscilou entre titularidade e banco de reservas e não conseguiu se firmar. Ao todo, atuou em 87 jogos com a camisa alvinegra, marcou 14 gols e contribuiu com sete assistências. Além do Nordestão de 2023, foi campeão do Campeonato Cearense 2024.