Ceará acerta venda de Guilherme Castilho a clube mexicano por mais de R$ 10 milhões

Meio-campista estava emprestado ao Juarez, do México, desde o ano passado e foi adquirido em definitivo. Castilho foi maior compra da história do Vovô

O Ceará acertou a venda de Guilherme Castilho ao Juarez, do México, por 1,8 milhão de dólares, equivalente a R$ 10,4 milhões na cotação atual. Conforme divulgado pelo clube, o Alvinegro permanecerá com 40% dos direitos econômicos do atleta numa futura negociação.

Castilho foi emprestado ao Juarez em agosto do ano passado. Desde então, o meia defendeu a equipe em 18 jogos, marcou um gol e deu quatro assistências, além de assumir a titularidade.