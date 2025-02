Ceará confirma venda de David Ricardo ao Botafogo por R$ 10,3 milhões

David Ricardo, zagueiro do Ceará / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará oficializou na tarde desta terça-feira, 4, a venda do zagueiro David Ricardo para o Botafogo. Conforme antecipado pelo Esportes O POVO, o atleta foi vendido ao Glorioso por 1,8 milhão de dólares (10,38 milhões de reais na cotação atual). O montante é referente a 80% dos direitos econômicos do atleta. Desta forma, o clube de Porangabuçu ainda manteve 20% para uma futura venda. O Fluminense-PI, equipe na qual o zagueiro iniciou sua trajetória no futebol, tem direito a receber 10% previsto pelo mecanismo de mais-valia, que representa o percentual do lucro obtido pelo Alvinegro na venda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com a camisa do Ceará, David Ricardo realizou 99 jogos oficiais, com seis gols anotados e três assistências cedidas. O zagueiro deixa o clube tendo conquistado a Copa do Nordeste de 2023, o Campeonato Cearense e o acesso à Série A do Brasileirão. De acordo com o Jogada 10, o atleta já viajou para o Rio de Janeiro e deverá se apresentar no Botafogo nos próximos dias.