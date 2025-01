Erick Pulga supera Jonathan e se torna a maior venda direta da história do Ceará

Agora, o ponto mais alto desse pódio pertence a Erick Pulga, vendido por US$ 3 milhões – R$ 18,8 milhões na cotação atual – conforme apurou o repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN . Previnido, o Vovô, antes de efetuar a venda, adquiriu mais uma parte da porcentagem que pertencia ao Atlético-CE. Assim, o receberá por volta de US$ 2 milhões – equivalente a R$ 12.3 milhões.

No histórico de negociações do clube de Porangabuçu – entre vendas diretas e lucro com diretos de jogadores mantidos –, a venda do ofensivo de 24 anos fica atrás apenas de Arthur Cabral, que já superou a casa dos R$ 28 milhões aos cofres do escrete preto e branco entre suas vendas. No geral, Pulga agora é dono do segundo lugar, ultrapassando Artur Victor, que rendeu, ao todo, R$ 8,5 milhões.

Com o negócio fechado, o atacante deve se apresentar junto ao elenco do Esquadrão de Aço nesta terça-feira, 7 de janeiro, para viajar com o plantel para Girona, na Espanha, onde o Bahia fará a sua pré-temporada. Conforme apurado pela reportagem, o time baiano vai ceder três jogadores ao Ceará, mas os nomes ainda são negociados. Entre eles, o lateral Matheus Bahia, que já vestiu preto e branco na temporada de 2024.

As boas atuações na Série B, onde terminou como artilheiro, com 13 gols, tiveram papel importante na ascensão do ponta-esquerda, que é torcedor declarado do Ceará. Desta forma, e por se tratar de um jogador que era tratado como crucial no elenco, a diretoria do Vovô se movimentou para obter tal percentual do Atlético-CE.