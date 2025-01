Ceará fecha contratação do volante Baralhas, que já está em Fortaleza

A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal Déo Luís e confirmada pelo repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN. O volante de 26 anos tem vínculo com o Dragão até o final de 2026 e será cedido ao Alvinegro para este ano. O clube goiano é dono de 70% dos direitos econômicos — os outros 30% são do Internacional.

O Ceará acertou a contratação de mais um meio-campista para a temporada 2025. O volante Baralhas, que pertence ao Atlético-GO, será emprestado ao Vovô até o fim desta temporada e já está em Fortaleza para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube de Porangabuçu. O anúncio oficial será realizado em breve.

Baralhas se destacou pelo Atlético-GO entre 2021 e 2022, o que o fez ser comprado pelo Inter em 2023. Pelo Colorado, porém, jogou pouco e acabou novamente negociado com o Dragão, onde atuou nas duas temporadas mais recentes.

O Alvinegro também já tem acerto com o lateral-esquerdo Matheus Bahia, que defendeu o clube no ano passado e pertence ao Bahia. Ele será novamente emprestado pelo Esquadrão e também já está em Fortaleza .

O volante paulista é o 13º reforço do Alvinegro para 2025. O Vovô já anunciou o goleiro Keiller; o lateral-direito Dieguinho; os zagueiros Éder, Marllon e Willian Machado; o lateral-esquerdo Nicolas; o volante Fernando Sobral; o meia Matheus Araújo; e os atacantes Bruno Tubarão, Fernandinho, Galeano e Pedro Henrique.

Baralhas chega a Porangabuçu para reforçar um setor que estava carente no elenco comandado por Léo Condé. Após o fim da Série B, De Lucca, Andrey e Jean Irmer deixaram o Ceará. Os remanescentes foram Lourenço e Richardson, que renovou contrato por dois anos . Além deles, Fernando Sobral foi contratado por empréstimo junto ao Cuiabá .

Os números de Gabriel Baralhas em 2024

Formado nas categorias de base do Ituano, Gabriel Baralhas também passou por Guarani-SC, Athletico-PR, Bragantino, Atlético-GO e Internacional.

Em estatísticas no Brasileirão do ano passado, segundo dados do Sofascore, Baralhas teve 83% de precisão nos passes e 70% nos lançamentos. Além disso, teve em média 1,2 interceptações e 1,7 desarmes por partida.