"Entraremos fortes", diz presidente do Ceará sobre Copa do Nordeste

O mandatário alvinegro esteve presente na sede da CBF, nesta terça-feira, 14, para o sorteio de grupos da Copa do Nordeste

“Ao longo dos anos, o Ceará tem sido protagonista no Nordestão e o nosso torcedor sabe disso. Por isso, estamos montando um elenco pensando nos mais variados campeonatos que disputaremos em 2025. Entraremos fortes na Copa do Nordeste”, afirmou João Paulo.

Os times cearenses que disputarão a Copa do Nordeste 2025 conheceram na noite dessa terça-feira, 14, o chaveamento dos grupos . O Ceará , classificado como atual campeão estadual, está alocado no grupo B junto com Bahia, Sampaio Corrêa-MA, CSA-AL, Náutico-PE, Confiança-SE, Juazeirense-BA e América-RN. Após o sorteio, o presidente alvinegro, João Paulo Silva, ressaltou a alta competitividade da Lampions e reforçou o foco do clube.

Conforme definido no plano da temporada, um dos objetivos do Ceará é alcançar a semifinal da Copa do Nordeste. Em 2024, o Vovô caiu nas quartas de final ao ser eliminado pelo Sport por 2 a 1.

"Não existe grupo simples na Copa do Nordeste. É uma competição que vem se provando cada vez maior em níveis de competitividade. Desde o ano passado, já temos os objetivos traçados para essa temporada”, disse João Paulo.



A primeira fase da Copa do Nordeste, com duração de sete rodadas, está prevista para ocorrer entre os dias 22 de janeiro e 26 de março, conforme divulgado pela CBF. As finais acontecerão em jogos de ida e volta, nos dias 3 e 7 de setembro. A tabela detalhada ainda será divulgada pela CBF.