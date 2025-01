Nicolas relembra festa da torcida do Ceará contra América-MG: "Foi de arrepiar"

"Eu estava aqui no jogo do América e eu vi aquela festa. Foi de arrepiar até o time adversário [...] Quando subimos para aquecer foi surreal, já enfrentei o Ceará outras vezes, mas aquele jogo ali foi marcante. A torcida bateu o recorde do Castelão", disse.

Novo reforço do Ceará , o lateral-esquerdo Nicolas foi apresentado oficialmente pelo clube em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 15, em Porangabuçu. Em suas primeiras palavras como atleta alvinegro, o camisa 30 relembrou a festa da torcida no jogo contra o América-MG, time que o jogador defendia, na Série B 2024.

Em outro momento da coletiva, o defensor de 27 anos revelou detalhes do seu acerto com o clube de Porangabuçu. Pertencente ao Coelho, ele assinou contrato de empréstimo com o Alvinegro até o fim da temporada.

"As coisas fluíram para acontecer. É o Ceará, essa camisa é muito pesada. Quando veio o convite, não pensei duas vezes. Aceitei logo no início. Estou aqui hoje muito feliz e motivado para fazer um grande ano", comentou o lateral.

Expectativa para estreia

Questionado se está disponível para a estreia do Ceará na temporada, Nicolas foi categórico ao afirmar que sim, mas ponderou que nenhum jogador chega "100%" no primeiro jogo do ano. O Vovô vai estrear neste sábado, 18, diante do Tirol, no Estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Cearense.