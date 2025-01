Ceará anuncia as renovações contratuais de Richardson, Aylon e Lucas Mugni

O Ceará anunciou na noite desta sexta-feira, 10, a renovação contratual do volante Richardson por duas temporadas. Com forte identificação com o clube e torcida, o jogador terminou 2024 como um dos destaques do Vovô na campanha na Série B, que culminou no acesso à primeira divisão.

Neste ano, Richardson fará sua sétima temporada pelo Ceará. A primeira passagem no clube aconteceu entre 2016 e 2018 – recorte em que também conquistou acesso e disputou a elite nacional. Após três anos no futebol japonês, retornou ao Vovô em 2022, onde permaneceu desde então.