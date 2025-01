Ceará sofre gol no fim, perde para o Vasco e é eliminado da Copinha 2025

Com o resultado, o time de Porangabuçu encerra sua campanha na terceira fase da competição. Na fase de grupos, superou Portuguesa Santista e Trindade e empatou com a Juventus-SP. Na segunda fase do mata-mata, goleou o XV de Piracicaba por 4 a 0. Ao todo, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

O Ceará está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Em jogo disputado no estádio Nicolau Alayon, nesta quarta-feira, 15, o Vovô foi derrotado pelo Vasco por 3 a 2 e deu adeus ao principal torneio de base do país. Os gols do Cruzmaltino foram marcados por Igor Toledo, Gabriel Rocha (contra) e André. Brian e Melk descontaram para o Alvinegro.

Almejando chegar às oitavas de final, o Ceará iniciou a partida da forma que não queria: em desvantagem no placar. Isso porque, aos 9 minutos, Igor Toledo marcou de cabeça para o Vasco após rebatida de cruzamento. Depois do tento sofrido, o Vovô se lançou ao ataque e respondeu à altura.

Aos 13, o time comandado por Alison Henry chegou ao gol de empate com Brian, que recebeu livre de marcação após escanteio e estufou as redes. O jogo ficou marcado pelo equilíbrio no restante da primeira etapa, com ambas as equipes acertando o travessão.

No segundo tempo, a partida se desenhou para uma disputa por pênaltis até os 35 minutos, quando o Vasco se recolocou à frente do placar. No lance, Zucarello cobrou escanteio e a bola desviou no zagueiro alvinegro Gabriel Rocha antes de entrar para o gol.

Em seguida, foi a vez de Melk, que saiu do banco de reservas, igualar tudo após belo corte no zagueiro e chute colocado no canto. No entanto, dois minutos depois, a defesa do Ceará sofreu com desatenção e viu André marcar o tento que colocou o Vasco nas oitavas da Copinha.