Pedro Henrique, Marllon, Keiller e Galeano se apresentam ao Ceará e fazem exames

O dia do quarteto ficou marcado por exames médicos e avaliações físicas. Deles, apenas Marllon foi oficializado, enquanto os outros três atletas devem ser anunciados pelo Alvinegro de Porangabuçu nos próximos dias, o que não os impede de realizar as atividades com os demais atletas do plantel comandado por Léo Condé.

Reforços do Ceará para 2025, o goleiro Keiller , o zagueiro Marllon e os atacantes Pedro Henrique e Antonio Galeano se apresentaram no CT Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, e se juntaram ao elenco para iniciar a pré-temporada.

Até o momento, a diretoria do Ceará anunciou nove contratações: os zagueiros Marllon, Éder e Willian Machado; os laterais Dieguinho e Nicolas; os meio-campistas Fernando Sobral e Matheus Araújo; os atacantes Fernandinho e Bruno Tubarão. Todos se apresentaram no dia 3 de janeiro, data que marcou o início da pré-temporada do Vovô.

Ceará segue se movimentando no mercado para qualificar elenco

Com o lateral-esquerdo Matheus Bahia acertado para permanecer, o departamento de futebol do Ceará concentra as buscas no mercado da bola em peças para o meio-campo e ataque. O centroavante Everaldo, do Bahia, é um dos principais alvos atuais do Vovô.

Com Horácio Neto.