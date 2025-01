Ceará retoma conversas e tenta contratação de Everaldo, do Bahia

O centroavante, que é um desejo antigo da diretoria do Vovô, se colocou aberto para conversar e negociar com o Alvinegro

Em busca de um centroavante no mercado da bola, o Ceará retomou conversas com o atacante Everaldo, do Bahia, e tenta a contratação do camisa 9. O nome do atleta de 33 anos é um desejo antigo do Vovô e as negociações estão em curso, conforme apurou o Esportes O POVO.



O departamento de futebol do Alvinegro já havia tentado Everaldo semanas atrás em meio à negociação com Erick Pulga, mas o desejo inicial do jogador era permanecer no Bahia. O cenário atual, porém, mudou e o centroavante se colocou aberto a escutar a proposta do time cearense.