Ceará acerta permanência de Matheus Bahia para temporada de 2025

Contar com o defensor no elenco da atual temporada é uma das prioridades do Alvinegro de Porangabuçu

Após a venda de Erick Pulga ao Bahia , o Ceará acertou nesta segunda-feira, 6, a permanência do lateral-esquerdo Matheus Bahia. O Esquadrão de Aço, detentor dos direitos econômicos e federativos do atleta, aceitou emprestá-lo novamente ao Alvinegro até o fim de 2025. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN .

Após ter o vínculo com o Ceará encerrado em 2024, Matheus Bahia tinha o desejo de permanecer no Alvinegro, uma vez que as chances de titularidade no Bahia são baixas.

Vestindo a camisa alvinegra, Matheus Bahia jogou 49 partidas e contribuiu com sete assistências. O defensor soma participações em partidas da Série B, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Cearense, do qual foi campeão estadual. Ele foi o titular absoluto da posição ao longo da temporada.

Para o setor em 2025, o técnico Léo Condé terá Matheus Bahia e Nícolas, reforço vindo do América-MG. Até o momento, o clube do Porangabuçu anunciou nove contratações: além do lateral-esquerdo ex-Coelho, o lateral-direito Dieguinho, os zagueiros Willian Machado, Marllon e Éder, o volante Fernando Sobral, o meia Matheus Araújo e os atacantes Bruno Tubarão e Fernandinho.