Ceará irá investir R$ 714 mil no futebol feminino na temporada 2025

Em projeção orçamentária aprovada por unanimidade pelo Conselho Deliberativo, o Ceará divulgou que pretende investir R$ 714 mil no futebol feminino em 2025. Conforme documento publicado pelo clube, R$ 568 mil desse valor irá diretamente para o pagamento de salário, direitos de imagem, impostos sobre folha (como INSS, FGTS e PIS), além de 13° salário, rescisões e outros benefícios, como vale refeição, vale transporte e alimentação, com a previsão do gastos mensal de R$ 47.333,33. + Leia a coluna de futebol feminino do O POVO

Os outros R$ 146,2 mil serão divididos em gastos com materiais e Manutenção (R$ 3 mil), serviços de terceiros (R$ 35,2 mil), despesas gerais (R$ 24 mil) e jogos e competições (R$ 84 mil). No ano de 2025, as Alvinegras irão disputar a Série A3 do Campeonato Brasileirão e irão em busca de defender o título do Campeonato Cearense.