Ceará anuncia as renovações do lateral Rafael Ramos e do goleiro Bruno Ferreira

Rafael Ramos virou titular na lateral direita do Vovô / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará anunciou a renovação de dois jogadores para a temporada de 2025: o lateral-direito Rafael Ramos e o goleiro Bruno Ferreira. Ambos os jogadores terminaram o último ano como titulares do time comandado por Léo Condé, que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Rafael Ramos tinha um acordo verbal para permanecer no Alvinegro de Porangabuçu desde o início de dezembro, após o término da Série B. O português, que chegou como agente livre ao Vovô após deixar o Corinthians no início de 2024, firmou vínculo com o time cearense até o final de 2026.

Além de Rafael Ramos, o Alvinegro contratou Dieguinho, que foi titular do Goiás na última temporada. Bruno Tubarão, embora chegue ao Vovô para atuar como atacante, também tem a capacidade de jogar na posição – função esta que cumpriu no Atlético-GO ao longo de 2024. Bruno Ferreira firma contrato até o fim de 2025

O goleiro Bruno Ferreira assumiu a titularidade do Ceará na reta final da Segundona, após Richard sofrer uma grave lesão – a tendência é que ele só retorne no segundo semestre deste ano. Pelo Vovô em 2024, o arqueiro somou 36 jogos. O novo contrato do atleta com o Alvinegro será até o fim de 2025.