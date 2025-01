Ceará aumenta pedida para acima de R$ 20 milhões e quer 3 atletas do Bahia por Pulga

Embora as conversas entre Ceará e Bahia pelo atacante Erick Pulga estejam bem alinhadas para um desfecho positivo, o Alvinegro de Porangabuçu ainda busca conseguir melhores condições antes de concretizar a venda de seu principal ativo no elenco. De acordo com Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, durante o programa Esportes do POVO, o time cearense aumentou a pedida financeira ao Esquadrão.

O desejo do Ceará é que o Esquadrão desembolse cifras acima da casa dos R$ 20 milhões, além de ceder três atletas. Um desses jogadores é Matheus Bahia, de forma definitiva e com o Vovô adquirindo pelo menos 50% dos direitos econômicos. O lateral-esquerdo foi titular absoluto do clube cearense em 2024 e peça importante no decorrer do ano.