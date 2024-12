De saída para o Avaí, Cléber se despede do Ceará: "Muito grato pelo carinho"

Cléber volta a atuar com a camisa do Ceará / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

O atacante Cléber, ex-Ceará, se despediu oficialmente do Alvinegro de Porangabuçu nesta sexta-feira, 27. Acertado com o Avaí para 2025, o jogador passou cinco temporadas em Porangabuçu. "Chegou a hora de me despedir. Foram cinco anos defendendo essa camisas, fazendo gols decisivos e ajudando o Vozão".