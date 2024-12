O que se sabe sobre investigação que envolve o Ceará e supostas notas falsas

Vovô segue com estatuto em debate / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

A investigação da Polícia Civil do Estádio do Ceará sobre um suposto esquema de emissão de notas fiscais falsas por parte do Ceará Sporting Club, de acordo com a Folha de S. Paulo, movimentou os bastidores de Porangabuçu e os torcedores nas redes sociais. O Alvinegro teria utilizado o contrato com a Estrela Bet, antiga patrocinadora master do clube, para emitir cerca de R$ 45 milhões em 85 notas. O clube, por meio do presidente João Paulo Silva, admite a emissão de notas, mas nega crime. O Esportes O POVO relembra os episódios do caso e traz as posições da partes envolvidas.

“O motivo da reunião era informar os conselheiros sobre o que estava acontecendo desde que tomei conhecimento da investigação. Trata-se de um processo sob segredo de justiça. Mesmo que eu soubesse mais detalhes, não poderia divulgá-los. Nosso departamento jurídico está cuidando do caso junto com nossos advogados para esclarecer tudo que for necessário”, afirmou o dirigente na ocasião. FORTALEZA-CE, BRASIL, 02.12.2024: João Paulo Silva, presidente do Ceará, participa do programa Esportes do Povo. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA Investigação da Polícia Civil e o suposto esquema Na última quinta-feira, 19, a Folha de S. Paulo revelou que a Polícia Civil do Ceará investiga um suposto esquema de emissão de notas fiscais falsas pelo Ceará, utilizando o contrato com a antiga patrocinadora master.

De acordo com a reportagem, o clube possuía um contrato de R$ 10 milhões por ano com a empresa e emitia notas fiscais como se fossem cobranças à casa de apostas. Após serem aceitas, as notas eram canceladas. Embora a Estrela Bet não tenha sofrido prejuízos financeiros, foi alertada sobre cada cancelamento e chegou a notificar o clube sobre supostas irregularidades. Posicionamento do Ceará Diante da repercussão do caso, o presidente João Paulo Silva publicou uma nota nas redes sociais do clube, nesta sexta-feira, 20. Segundo o mandatário, a acusação é fruto de "perseguição política" e nega a existência de crime fiscal. “Talvez o cancelamento das notas fiscais não tenha sido o procedimento adequado. Porém ninguém teve qualquer prejuízo ou ganho em face desse cancelamento”, afirmou.

“Não existe nada irregular! Já visitei pessoalmente todas as autoridades, e deixei todos os meus contatos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Sempre estarei à disposição da justiça. Sou uma pessoa séria e honesta”, completou. Em contato com o Esportes O POVO, o diretor jurídico do clube, Fred Bandeira, reforçou o discurso do presidente: “Nada disso procede, pois não há crime. Estamos aguardando mais informações e estamos prontos para prestar todos os esclarecimentos necessários”. Ceará anuncia a casa de apostas esportivas EstrelaBet como novo patrocinador master Crédito: Reprodução/Vozão TV