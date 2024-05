Após um ano, Ceará e patrocinador master rescindem contrato de R$ 30 milhões

O vínculo iria até abril de 2026, mas as partes optaram pela rescisão. O Vovô vai ao mercado em busca de um novo patrocinador para estampar no uniforme

O acerto entre a EstrelaBet e o Ceará aconteceu em janeiro de 2023, mas a empresa veio a se tornar patrocinadora master do clube três meses depois, no dia 19 de abril. Naquela ocasião, o Alvinegro de Porangabuçu firmou o seu maior contrato de patrocínio da história: R$ 30 milhões diluídos em três anos de vínculo.

O Esportes O POVO entrou em contato com o presidente do Ceará, João Paulo Silva. O mandatário confirmou o fim do vínculo com a EstrelaBet, comentou que as partes estão alinhando um acordo de rescisão e que irá se pronunciar com mais detalhes na próxima quinta-feira, 2.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

Desta forma, o Ceará vai ao mercado em busca de um novo patrocinador master para estampar em sua camisa. O Esportes O POVO apurou que a EstrelaBet permitiu que o Vovô continue utilizando a marca no uniforme enquanto acerta com outra empresa.