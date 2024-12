Ceará sonda atacante Fydriszewski, mas tem concorrência de times do Chile e do Equador

Atacante Francisco Fydriszewski, ex-Barcelona de Guayaquil, entrou no radar do Ceará / Crédito: Pedro TAPIA / AFP

O Ceará fez uma sondagem pelo atacante argentino Francisco Fydriszewski, mas não formalizou proposta, conforme apurou o Esportes O POVO. Nesta temporada, o jogador atuou pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, onde marcou 11 gols em 16 jogos, e pelo San Lorenzo, da Argentina, clube em que disputou apenas duas partidas. Ainda de acordo com apuração do Esportes O POVO, o Ceará fez apenas uma consulta com o agente do atleta, mas não avançou para negociação e nem formalizou proposta. O centroavante tem conversas com dois times da América do Sul: Universidad de Chile e Independiente del Valle, do Equador.

Com a saída de Facundo Barceló, que vai defender o Goiás na próxima temporada, a contratação de um camisa 9 tornou-se uma das prioridades do Ceará no mercado da bola. Saulo Mineiro, que faz a função e terminou a Série B como um dos principais destaques do Alvinegro, tem negociações avançadas com um clube chinês e pode ser vendido pelo Vovô. Além de Francisco Fydriszewski, o Ceará também sondou o atacante Gilberto, que atuou pelo Juventude nesta temporada. Apesar do interesse alvinegro, as tratativas não avançaram até o momento. O Jaconero, vale ressaltar, quer a permanência do jogador e busca selar a renovação contratual. Quem é Francisco Fydriszewski? Revelado pelo Newell’s Old Boys-ARG, Francisco Fydriszewski teve um início de carreira de pouco holofote na Argentina. Seus melhores momentos aconteceram, mesmo, no futebol equatoriano, onde atuou por três diferentes equipes: LDU Portoviejo, Aucas e Barcelona de Guayaquil.