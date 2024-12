Polícia Civil investiga Ceará por suposta emissão de notas falsas; clube nega crime

Segundo a reportagem da Folha S. Paulo, João Paulo Silva, presidente do Vovô, e outras oito pessoas são investigadas sob suspeita de formação de quadrilha, apropriação indébita e lavagem de dinheiro / Crédito: Ceará Sporting Club/Divulgação

A Polícia Civil do Ceará investiga uma acusação de um suposto esquema de emissão de notas falsas feitas pelo Ceará Sporting Club. De acordo com matéria divulgada pelo jornalista Demétrio Vecchioli, da Folha de S. Paulo, o Vovô utilizou o contrato com a Estrela Bet, antiga patrocinadora master do clube, para emitir mais de R$ 45 milhões em 85 notas frias em 2023. O Esportes O POVO entrou em contato com Fred Bandeira, diretor jurídico do Ceará, que negou a acusação. “Nada disso procede, pois não existe crime. Estamos aguardando mais informações, mas estamos tranquilos e prontos para prestar qualquer esclarecimento que se faça necessário”, enfatizou.

No dia 8 de dezembro deste ano, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, em declaração à imprensa e a torcedores do clube, afirmou que membros do Conselho Deliberativo estariam envolvidos em ações judiciais movidas contra ele. O mandatário, na ocasião, convocou uma Assembleia Geral Extraordinária em caráter de urgência com os membros da diretoria executiva e deliberativa do clube.