Presidente do Ceará convoca assembleia de urgência e cita inquérito em segredo de Justiça

Presidente reeleito do Ceará , João Paulo Silva anunciou nesse domingo, 8, a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária em caráter de urgência. A reunião com os membros da Diretoria Executiva e Delibertaiva do clube acontece nesta segunda-feira, às 19h30min, e tem como objetivo abordar “atos praticados por conselheiros que estão prejudicando o time”, conforme divulgado no edital de convocação.

"Fui procurado por um repórter e fui informado que seria veiculada uma matéria com meu nome sobre um inquérito policial. Esse inquérito está em segredo de justiça e nem os meus advogados conseguiram ter informações sobre o processo, mas esse repórter tinha todas as informações que foram indevidamente vazadas. Ele me pediu um esclarecimento em relação ao assunto, que é totalmente sem fundamento. Inclusive, suspeito que o que sustenta esse inquérito são documentos falsos", disse o presidente à imprensa.

A assembleia, que acontece na sede do clube, em Porangabuçu, deverá contar com a maioria dos conselheiros e sócios-proprietários. O objetivo da reunião é esclarecer os fatos, além de “tomar as providências institucionais cabíveis”.



Confira um trecho da declaração de João Paulo Silva à imprensa:



“Em um momento que deveríamos estar celebrando o acesso para Série A e focados na preparação da próxima temporada, somos surpreendidos com arapucas montadas para desestabilizar o clube. Por essa razão, convoquei, em caráter de urgência, uma Assembleia Geral Extraordinária para essa segunda-feira, 09/12, às 19 horas, para expor essa situação que está prejudicando o Ceará Sporting Club e quem está por trás disso.

Defenderei com todas as minhas forças a manutenção da verdade, do trabalho sério e da honra em todos os âmbitos que envolvem a instituição. Além disso, defenderei minha honra e jamais permitirei que falsas acusações tentem manchar a minha história ou a do CSC. O Ceará é maior do que qualquer pessoa. Fui reeleito para seguir fazendo esse trabalho vencedor. Cada batalha enfrentada me dá ainda mais motivação para seguir lutando pelo crescimento do nosso Vozão”.