Presidente do Ceará diz ter consciência tranquila após inquérito em segredo de justiça

João Paulo Silva convocou a assembleia de urgência que ocorreu na noite desta segunda-feira, 9, citando inquérito em segredo de Justiça / Crédito: FÁBIO LIMA

Após solicitação do presidente reeleito, João Paulo Silva, o Ceará realizou, na noite desta segunda-feira, 9, uma Assembleia Geral Extraordinária em caráter de urgência. Com os membros da diretoria executiva e deliberativa do clube presentes na sede, em Porangabuçu, a cúpula abordou “atos praticados por conselheiros que estão prejudicando o time”, como divulgado no edital de convocação. O atual mandatário alvinegro é alvo de um inquérito que corre em segredo de justiça e teve informações vazadas. O Esportes O POVO apurou que a denúncia trata de um suposto caso de lavagem de dinheiro.

Em coletiva concedida de forma remota e publicada após a assembleia, o dirigente detalhou o porquê da movimentação. Segundo ele, membros do conselho poderiam estar envolvidos em ações judiciais movidas contra o próprio presidente.

O mandatário aproveitou a assembleia para esclarecer a situação aos conselheiros do clube. "O motivo da reunião era para passar para os conselheiros o que está acontecendo depois que eu tomei conhecimento dessa investigação. De fato essa investigação em segredo de justiça. Mesmo que eu soubesse, que eu tivesse conhecimento, eu não poderia falar. Esse processo está na mão do nosso departamento jurídico, que está cuidando junto com os nosso advogados para esclarecer tudo que for necessário", conta. O presidente afirmou que está com o departamento jurídico todo a postos para apoiar a investigação dentro do possível.