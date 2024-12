Diretor de futebol garante Ceará forte no mercado da bola: "Não somos patinho feio"

O Vovô, até o momento, anunciou três contratações nesta atual janela de transferências. O planejamento do clube é que 15 nomes cheguem para 2025

Perguntado se o Vovô fará altos investimentos na janela de transferências, Haroldo foi sucinto e garantiu firmeza por parte da agremiação nas negociações. "Não estamos aqui para perder negócio. Estamos indo forte no mercado. Não somos patinho feio. Temos um plano dentro do que consideramos necessário."

Diretor de futebol do Ceará , Haroldo Martins, concedeu entrevista ao Esportes do POVO , da Rádio O POVO CBN , nesta quinta-feira, 19. Entre diversos assuntos, o dirigente alvinegro falou sobre o mercado da bola.

Até o momento, o escrete preto-e-branco anunciou três nomes: o zagueiro Willian Machado e os atacantes Fernandinho e Bruno Tubarão.

Além disso, o time possui negociações encaminhadas com o zagueiro Éder e o lateral-esquerdo Nicolas, ambos do América-MG, e o lateral-direito Dieguinho, atualmente no Goiás.

O olhar no mercado sul-americano

Virou comum entre os times brasileiros buscar reforços no mercado estrangeiro. No Ceará, não é diferente. Nesta temporada, o Alvinegro de Porangabuçu contou com quatro nomes estrangeiros em seu elenco: Facundo Barceló, Facundo Castro, Jorge Recalde e Lucas Mugni.