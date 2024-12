De saída do Vitória, atacante Zé Hugo entra no radar do Ceará

Jogador de 25 anos trabalhou com técnico Léo Condé no Rubro-Negro entre 2023 e 2024. Vovô busca reforços para o setor ofensivo

O jogador de 25 anos trabalhou com Léo Condé no Rubro-Negro entre 2023 e 2024 e foi consultado pela comissão técnica do Vovô sobre a situação na janela de transferências. Por enquanto não houve avanço nas conversas por parte da diretoria alvinegra.

À procura de atacantes no mercado da bola para reforçar o elenco para 2025, o Ceará tem no radar Zé Hugo, que defendeu o Vitória nas últimas duas temporadas e pertence ao Azuriz-PR, apurou o Esportes O POVO .

O clube do Barradão chegou a sinalizar interesse na renovação, mas optou por não mantê-lo no elenco para a próxima temporada. Vinculado ao Azuriz, Zé Hugo deve ser mais uma vez emprestado.

O atacante chegou ao Leão da Barra em abril de 2023 e participou da campanha do título da Série B, em que trabalhou com Léo Condé. Reserva do time, Zé Hugo era acionado com frequência no decorrer das partidas. Em 2024, por exemplo, atuou 46 vezes, entre Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Brasileirão.

Para o próximo ano, o Ceará já anunciou as contratações do zagueiro Willian Machado, ex-Operário-PR, e dos atacantes Bruno Tubarão, ex-Atlético-GO, e Fernandinho, do Mirassol-SP. Diante da possibilidade de venda de Erick Pulga e Saulo Mineiro, o Vovô monitora mais nomes para o setor ofensivo.

Números de Zé Hugo no Vitória: