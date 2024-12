Haroldo Martins explica recusa do Ceará para disputar Florida Cup: "Convite tardio"

Priorizando o mercado da bola, o Alvinegro negou o convite repentino para focar na reformulação do elenco para a Série A

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quinta-feira, 19, Haroldo Martins, diretor de futebol do Ceará, falou sobre as razões que levaram o Vovô a recusar o convite para para disputar a Florida Cup 2025.

No início da semana, o Alvinegro de Porangabuçu foi convidado a participar da competição e realizar a pré-temporada nos Estados Unidos. Conforme estabelecido pela competição, o Ceará precisaria arcar apenas com o custo das passagens aéreas da delegação. Entretanto, devido à falta de tempo e planejamento, o Vovô recusou a proposta, conforme explica Haroldo.