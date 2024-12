Ceará encaminha contratação do lateral-direito Dieguinho, ex-Goiás

Em 2024, foi titular absoluto da equipe jogando como lateral-direito, mas também pode cumprir a função de volante. Ao todo, participou de 51 jogos pelo clube goiano neste ano, marcou um gol e deu quatro assistências. As boas atuações chamaram a atenção do Vovô.

O Ceará tem acerto encaminhado para a contratação do lateral-direito Dieguinho, que defendeu o Goiás nas últimas quatro temporadas. O vínculo do jogador com o clube do Porangabuçu será de dois anos. Faltam apenas detalhes burocráticos para o anúncio oficial.

O contrato do jogador de 29 anos com o Goiás teve fim neste ano. O Esmeraldino tentou a renovação contratual, mas o jogador, junto com seu staff, optou por não estender o vínculo para acertar com o Vovô. Quem também estava de olho no atleta era o Athletico-PR, que foi rebaixado para a Série B.

Conheça a carreira de Dieguinho

Carioca, Dieguinho passou por alguns clubes do Rio de Janeiro, como o Resende, Friburguense e Portuguesa, além do Boa Esporte, de Minas Gerais, antes de ser contratado pelo Goiás em 2021, ano em que disputou a Série B com o Esmeraldino e assumiu a titularidade a partir da 12ª rodada.

Em 2022, viveu sua melhor fase na carreira em números. Manteve-se como titular do Goiás, participou de 52 jogos, marcou dois gols e deu seis assistências. O atleta criou bom vínculo com o clube goiano e a torcida, não à toa o Esmeraldino fez esforços por sua permanência.