Ceará realiza sondagem pelo zagueiro Éder, do América-MG

Éder Graminho, zagueiro do América-MG, durante jogo pela Copa Sul-Americana 2023 / Crédito: Mourão Panda/América

O Ceará demonstrou interesse no zagueiro Éder Graminho, que está de saída do América-MG, apurou o Esportes O POVO. Buscando reforçar seu elenco visando a Série A, a diretoria alvinegra realizou sondagem para saber as condições de uma possível contratação e avalia entrar na disputa pelo defensor. O jogador de 29 anos, titular do Coelho nas últimas três temporadas, não terá seu vínculo renovado no clube mineiro. Com isso, entrou no radar do departamento de futebol Vovô, que vê a experiência do camisa 33 na elite do futebol nacional com bons olhos.

No entanto, para poder contar com Éder na Série A, o Alvinegro de Porangabuçu precisará vencer a concorrência de clubes da Série A e do futebol árabe. Além do América, ele também acumula passagens por Bahia, Novorizontino, Athletico, Sport e Atlético-GO. O tocantinense é o terceiro nome procurado pelo Ceará para o setor de defesa visando a próxima temporada. Até o momento, o clube acertou com Willian Machado, do Operário-PR, e sondou Alan Empereur, do Cuiabá. Números pelo América-MG Em três temporadas pelo Coelho, Éder disputou 131 jogos, sendo 122 como titular, e marcou cinco gols. No clube, disputou Libertadores, Sul-Americana, Série A, Série B, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro.