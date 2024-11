Lucas Drubscky seguirá como executivo de futebol do Ceará em 2025

O executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, seguirá no clube para a próxima temporada, conforme apurou o Esportes O POVO. Com a reeleição de João Paulo Silva confirmada na última quinta-feira, 28, a permanência do dirigente ficou garantida, mas alguns detalhes da renovação ainda serão discutidos entre as partes.

Peça importante no departamento de futebol do Vovô, que foi reestruturado no início da temporada, Lucas Drubscky será um dos responsáveis pelo planejamento do Alvinegro de Porangabuçu para 2025 – assim como foi em 2024. No ano que está por vir, o Ceará terá o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e, principalmente, a Série A do Brasileirão no calendário.