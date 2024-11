Dirigente do Ceará exalta torcida antes de jogo do acesso: "Não vou esquecer nunca"

Lucas Drubscky, executivo de futebol do Ceará, exaltou a torcida alvinegra antes de jogo decisivo contra o Guarani, que vale o acesso para a primeira divisão Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

O executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, destacou a importância da torcida alvinegra em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, antes do jogo decisivo contra o Guarani, em Campinas, que vale o acesso à Série A para o time de Porangabuçu. O dirigente relembrou a festa dos torcedores no Castelão, na partida contra o América-MG, quando quase 64 mil pessoas garantiram o recorde histórico de público da Arena, classificando o episódio como memorável em sua trajetória. "O que a torcida do Ceará tem feito esse ano, eu, particularmente, nunca vi na minha carreira. Poder vivenciar um Clássico-Rei, na época do campeonato estadual, e principalmente ser campeão, foi uma experiência fantástica", iniciou o dirigente alvinegro.

"Mas o que a torcida fez nesse jogo contra o América, não vou esquecer nunca na minha vida. Foi fantástico, o mosaico montado, a coreografia da torcida inteira. Foi espetacular. A torcida do Ceará é apaixonada, vibrante. A gente conversa internamente, dá mais vontade de vencer", completou. Para o dirigente, o apoio da torcida foi fundamental para a arrancada do time na competição. Sob o comando do técnico Léo Condé, o Ceará conquistou quatro vitórias consecutivas na reta final e entrou no G-4 da Série B. Agora, um triunfo contra o Guarani neste domingo, na última rodada, garante o acesso alvinegro sem depender de outros resultados. "Tem sido o pilar nessa retomada nossa na competição. Na última rodada chega dependendo de resultado positivo. Foi fundamental. Sem a torcida a gente não conseguiria fazer metade do que fazemos", exaltou Drubscky.

Troca no comando foi um acerto Drubscky também analisou a mudança no comando técnico durante a Série B. Vagner Mancini foi demitido após a 12ª rodada, e Léo Condé foi escolhido para substituí-lo. "Mancini teve contribuição muito importante no ano, título estadual, o começo do Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos importantes, inclusive a vitória sobre o Novorizontino. A gente que está no dia a dia avalia constantemente o trabalho, meu trabalho é avaliado por meus superiores. No futebol, a gente é avaliado o tempo inteiro. Dentro das nossas avaliações, a gente entendeu que cabia a troca naquele momento", explicou. Léo Condé assumiu o time na 14ª rodada. Desde então, o Ceará venceu 13 jogos, empatou dois e perdeu sete, alcançando 62% de aproveitamento.