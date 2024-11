João Paulo Silva é reeleito e será presidente do Ceará até o fim de 2027

Atual mandatário recebe 166 votos contra 123 de Pedro Gabriel Ponte, candidato da oposição, e seguirá à frente do comando do Vovô para o próximo triênio

João Paulo Silva seguirá na presidência da diretoria executiva do Ceará até 2027. Em eleição realizada na noite desta quinta-feira, 28, no ginásio da sede do clube, em Porangabuçu, o atual mandatário recebeu 166 votos e venceu a disputa contra o candidato da oposição, Pedro Gabriel Ponte, que contou com 123 votos.

Reeleito, o mandatário tem algumas metas já estipuladas para o novo período da gestão. Entre elas, está a tentativa de permanência do diretor de futebol Haroldo Martins, peça-chave na formação do elenco que conquistou o acesso à Série A da próxima temporada e que declarou que não definiu se seguirá no clube.

Outro tema importante para o presidente reeleito tratar é o direito de voto dos sócios-torcedores — barrado em junho e setembro de 2024, em votações de projetos de mudança do estatuto do clube. O assunto é, inclusive, uma das prioridades do mandatário, que também deseja criar um grupo gestor.

Simultaneamente, João Paulo também buscará a manutenção do técnico Léo Condé no comando da equipe. Com conversas em andamento, clube e treinador devem oficializar a prorrogação contratual nos próximos dias.

"Eu vou trabalhar para o voto do sócio-torcedor, assim como já vinha trabalhando. Tem que ser um projeto certo de mudança, trabalhado com todos os conselheiros. Todos que eu escuto estão a favor do sócio votar. A gente pretende colocar em pauta para o próximo ano", disse João Paulo Silva ao Esportes O POVO antes da votação.



No novo mandato, o dirigente também terá a missão de reduzir os conflitos políticos no clube e no Conselho Deliberativo. Ademais, com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, a tendência é que o Vovô tenha um maior alívio no seu setor financeiro.

Com três transfer ban sofridos entre 2023 e 2024 e dívidas com atletas e funcionários, a gestão liderada pelo presidente pode, enfim, equilibrar as contas para ter uma temporada mais sadia em 2025.