Crises internas, arrancada e drama na última rodada: a trajetória do Ceará até o acesso

O Vovô sofreu com conflitos políticos, enfrentou situações de dificuldade financeira e teve um desfecho dramático na última rodada da Série B, mas superou as adversidades e conseguiu o acesso à Série A

O roteiro do Ceará em 2024 terminou com final feliz, mas o caminho até a primeira divisão teve percalços. Para alcançar o acesso, conquistado neste domingo, 24 , em Campinas (SP), o Alvinegro de Porangabuçu superou as turbulências, marcadas por crises administrativas e conflitos políticos, blindou-se do extracampo e protagonizou uma arrancada emblemática.

O início do ano, ainda em meio à “ressaca” da frustrante campanha na Segundona de 2023, trouxe um misto de sentimentos aos torcedores: havia esperança por uma temporada diferente, mas ainda sob desconfiança. João Paulo Silva, presidente do Vovô, fez mudanças internas profundas, sobretudo no departamento de futebol, no qual Haroldo Martins e Lucas Drubscky tomaram a frente como diretor e executivo, respectivamente.

Aliado a isso, o clube sofreu com transfer bans em três ocasiões ao longo de 2024. As duas primeiras sanções aplicadas pela Fifa ao Ceará aconteceram em maio e junho, pelo mesmo motivo: atraso no pagamento da compra do atacante Saulo Mineiro junto ao Yokohama FC, do Japão. Em setembro, outra punição idêntica, desta vez por conta de um débito com o Vissel Kobe, também do Japão, pelo jogador Wescley em transferência feita em 2019.

Ceará conquista título estadual e evita hexa inédito do Fortaleza

As questões extracampo não pareciam afetar o time do Vovô com a bola rolando. Então comandado por Vagner Mancini, um dos remanescentes de 2023, o Alvinegro chegou à final do Campeonato Cearense contra o Fortaleza, em uma decisão repleta de simbolismo. De um lado, o Vovô não vencia o torneio há cinco anos. Do outro, a possibilidade de um hexa estadual inédito no futebol local.

Após empates nos jogos de ida e volta, o campeão precisou ser definido nas penalidades. Em confronto de reviravoltas, emoção e drama, prevaleceu o heroísmo do goleiro Richard, autor de duas defesas, uma delas na cobrança decisiva e que selou a conquista alvinegra. O momento, naturalmente, elevou as expectativas para o Vovô na Série B.

Conflitos políticos assolaram o Ceará durante o ano

Por muitas vezes, os conflitos políticos do Ceará tomaram proporções que não deveriam. A clara desunião entre dois blocos que disputam o poder do clube ganhou força ao longo da temporada. Em determinado momento, o presidente João Paulo Silva chegou a fazer um requerimento para a expulsão de um grupo de opositores — e também conselheiros do clube.