Facundo Castro não tem contrato renovado e deixa o Ceará; Barceló é dúvida para 2025

Barceló e Castro foram apresentados pelo Alvinegro / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Atacante do Ceará durante a temporada de 2024, Facundo Castro não teve vínculo renovado com o Alvinegro e deixa o clube após o fim de contrato, que era de apenas um ano. Fora dos planos do Vovô para 2025, o jogador já deixou a cidade de Fortaleza. Tendo chegado ao clube de Porangabuçu em janeiro deste ano, o avançado uruguaio participou de 20 jogos, anotando um gol e uma assistência. Durante o início da temporada, ainda sob o comando de Mancini, Facundo Castro foi titular absoluto do elenco alvinegro. Ao longo do ano, entretanto, o jogador perdeu espaço no time, especialmente após a chegada de Léo Condé.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A última partida de Facundo Castro com a camisa alvinegra foi na 13ª todada da Série B, na goleada de 4 a 2 do Caerá diante do Ituano. O jogador entrou na partida ao s 70 minutos para substituir Lucas Mugni.