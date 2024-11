Ceará avalia retorno de Vina para 2025, mas negociação exige ajustes

Com grande identificação com clube e torcida, o ex-camisa 29 também não esconde sua vontade de defender a camisa alvinegra novamente. Devido ao interesse mútuo, existem contatos iniciais nos bastidores, mas até o momento não foi tratado qualquer detalhe financeiro.

O Ceará avalia a possibilidade de um retorno do meio-campista Vina para a próxima temporada, conforme apurou o Esportes O POVO . A diretoria alvinegra estuda internamente como viabilizaria a volta do jogador visando a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

O aspecto monetário, inclusive, é determinante para o andamento das conversas. Isso porque o Vovô ainda precisa renegociar pendências financeiras que existem entre as partes. Outra medida que deve ser tomada em caso de retorno é a redução salarial do meia em relação às cifras recebidas no futebol árabe. Atualmente, ele está emprestado pelo Al-Hazm ao Al Jubail — ambos da Arábia Saudita.



Caso Ceará e Vina cheguem a um acordo financeiro, a tendência é que o jogador rescinda seu contrato com o Al-Hazm para poder assinar com o Alvinegro de Porangabuçu. A volta do meia é também um desejo de lideranças do elenco. Richardson, por exemplo, já declarou publicamente que aguarda o retorno.

Apuração com o setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN