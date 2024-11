Robinson vota em eleição do Ceará, defende João Paulo e pede pacificação interna

Robinson de Castro tinha mandato de presidente do Ceará até 2024 Crédito: Thais Mesquita/O POVO

Ex-presidente do Ceará, Robinson de Castro compareceu no pleito que definirá o mandatário do Vovô no próximo triênio. O ex-dirigente, em entrevista ao Esportes O POVO em Carlos de Alencar Pinto – local onde ocorreu a votação –, saiu em defesa de João Paulo Silva, candidato da situação, e enfatizou que ele é o “mais preparado” para seguir à frente do clube. “Ele é merecedor. Sofreu muito nesses últimos anos, teve um desafio enorme e conseguiu fazer a travessia. Venceu um estadual e uma Copa do Nordeste. Conseguiu um acesso, que não é fácil. Então acho que ele é o mais preparado para continuar à frente do clube. Cometeu erros, o que é natural. Acho que ele vai ter um mandato mais maduro, sereno e experiente”, contou.

Em sua gestão, Robinson conquistou o acesso com o Ceará em 2017 e disputou a elite nacional até 2022, temporada em que amargou o rebaixamento. Experiente, o ex-presidente alvinegro alertou sobre os desafios da primeira divisão, falou sobre a impactante mudança de patamar e de como o novo mandatário alvinegro terá de ter “um bom entendimento” para gerir o clube em 2025. “É um ano de desafio. Quando sobe, muda de patamar em termos de necessidades, de se reorganizar para enfrentar os novos adversários. E aí exige um bom entendimento do que é preciso nas contratações e escolhas. Tudo é muito novo. Então eu acho que o João Paulo é a pessoa mais capaz. Provavelmente, ele (João Paulo) continuando, deve seguir também o Haroldo, imagino eu. Eles precisam dar uma ajustada em algumas coisas, porque a competição é muito diferente. São realidades totalmente diferentes (Série B e Série A). A exigência é muito maior”, disse. Robinson de Castro pede paz interna no Ceará Após um ano turbulento politicamente no Ceará, marcado por conflitos, acusações e denúncias entre situação e oposição, Robinson pediu que, em 2025, o cenário seja diferente: de paz. O ex-mandatário ressaltou que as brigas enfraquecem a imagem do clube nacionalmente e que isso prejudica o Vovô em vários aspectos.