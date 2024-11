"Ceará sempre foi clube de Série A", diz João Paulo após acesso para primeira divisão

Ainda no clima de comemoração pelo acesso para a Série A de 2025, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, agradeceu a recepção dos torcedores do Vovô na tarde desta segunda-feira, 25, na chegada da equipe em Fortaleza, e exaltou o Alvinegro de Porangabuçu.

Em vídeo publicado no Vozão TV, canal oficial do clube no Youtube, João Paulo aparece celebrando a vitória e destacando a importância da torcida na arrancada do time cearense rumo ao G4 da Segundona, feito que deu o acesso ao Ceará.