Carreata do acesso do Ceará reúne cerca de 30 mil torcedores, estima PM

O Ceará desembarcou na manhã desta segunda-feira, 25, no Aeroporto Velho após conquistar o acesso à Série A do Brasileirão em Campinas e foi direto para o braço de cerca de 30 mil torcedores, que fizeram uma carreata para celebrar o retorno do clube à elite do futebol brasileiro. Os números foram estimados pela Polícia Militar do Estado do Ceará, responsável pela segurança no evento.

Na ocasião, os alvinegros que lotaram o local cantaram músicas para celebrar o acesso do time à elite do futebol nacional. Apesar do clima quente e sol escaldante, o elenco do Vovô entrou no embalo da torcida e comemorou o feito em cima de um carro do Corpo de Bombeiros. Dirigentes e comissão técnica também marcaram presença na festa alvinegra.