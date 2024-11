MP de Pernambuco pede arquivamento de investigação contra patrocinadora master do Ceará

A maior patrocinadora da história do Vovô virou alvo da operação denominada "Integration", que visa combater a prática de jogos ilegais. A casa de apostas esportivas estava sendo investigada por suposto esquema de lavagem de dinheiro

De acordo com a conclusão do MPPE, as atividades do Esportes da Sorte são lícitas. A empresa virou alvo da operação denominada "Integration", que visa combater a prática de jogos ilegais. A casa de apostas esportivas estava sendo investigada por suposto esquema de lavagem de dinheiro.

Em decisão divulgada nesta segunda-feira, 25, o Ministério Público de Pernambuco pediu o arquivamento da investigação contra a Esportes da Sorte , patrocinadora master do Ceará e outros clubes do futebol brasileiro, como o Corinthians, Grêmio, Bahia e Athletico-PR.

A decisão permite que a empresa atue livremente até o fim deste ano. Já a partir de janeiro, as empresas que operarem sem autorização estarão sujeitas a punições, com multas de até R$ 2 bilhões por infração.

Em outubro, o Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Apostas e Prêmios (SPA), divulgou uma lista atualizada de sites de apostas autorizados a operar em território nacional. A Esportes da Sorte, patrocinadora do Vovô, figura no rol das bets regulamentadas .

Esportes da Sorte fechou acordo milionário com o Ceará



Tendo fechado contrato com o Ceará em maio deste ano, a Esportes da Sorte é a maior patrocinadora da história do clube. A empresa fechou acordo com o Vovô até o fim de 2026 e, durante este período, investirá cerca de R$ 46 milhões – o valor deve aumentar após o Alvinegro ter conquistado o acesso à Série A.

Operação Integration: entenda o que é



Iniciada em abril de 2023, a megaoperação comandada pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife conta com 170 agentes envolvidos. A investigação tem o apoio da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e das Polícias Civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás.



A operação chegou a decretar o sequestro de carros, aeronaves, embarcações e imóveis, além do bloqueio de mais de R$ 2,1 bilhões em ativos financeiros, a entrega de passaporte, suspensão do porte e cancelamento do registro de arma de fogo.