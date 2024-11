João Paulo Silva e Pedro Gabriel Ponte disputarão eleição à presidência do Ceará

João Paulo Silva e Pedro Gabriel Ponte, candidatos à presidência executiva do Ceará Crédito: Marcelo Vidal/Ceará SC e Reprodução/Instagram Pedro Gabriel

A eleição para a presidência executiva do Ceará será disputada por João Paulo Silva, atual mandatário e candidato à reeleição, e Pedro Gabriel Ponte, candidato do grupo de oposição. As inscrições foram protocoladas na tarde desta quarta-feira, 15 — prazo final para o registro —, conforme apurou o setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN. A chapa de situação, liderada por João Paulo, é formada ainda pelos vices Ernando Uchoa e Celso Rodrigues. Já a de oposição tem Pedro Gabriel como candidato, além de Eduardo Ellery e Paulo Vasconcellos como vices.