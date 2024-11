Robinson parabeniza João Paulo por acesso do Ceará e dispara: "Muita gente lhe humilhou"

O ex-presidente do Alvinegro aproveitou a mensagem direcionada ao atual mandatário do clube, que foi diretor financeiro em sua gestão, para alertá-lo sobre "falsos amigos"

O ex-presidente do Ceará, Robinson de Castro, publicou uma mensagem parabenizando João Paulo Silva, atual mandatário do clube, pela conquista do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2025, feito obtido neste domingo, 24, após empate sem gols com o Guarani em Campinas (SP), no Brinco de Ouro da Princesa.

Por meio do seu perfil no Instagram, Robinson de Castro saiu em defesa de João Paulo, que foi diretor financeiro durante sua gestão no Vovô. Na mensagem, o ex-dirigente enfatizou o merecimento da conquista e relembrou: “muita gente lhe faltou respeito, lhe agrediu e lhe humilhou”.