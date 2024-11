Torcida do Ceará lota aeroporto velho para recepcionar time após acesso à Série A

Torcida do Ceará marca presença no desembarque da equipe após acesso à Série A Crédito: Aurélio Alves/O POVO

Garantido na Série A de 2025, o Ceará foi recebido por centenas de torcedores no início da tarde desta segunda-feira, 25, no Aeroporto velho, no bairro Vila União. Na ocasião, os alvinegros presentes cantaram músicas para celebrar o acesso do time à elite do futebol nacional. Apesar do clima quente e sol escaldante, o elenco do Vovô entrou no embalo da torcida e comemorou o feito em cima de um carro do Corpo de Bombeiros. Dirigentes e comissão técnica também marcaram presença na festa alvinegra.