Saulo é decisivo outra vez e comanda Ceará em goleada da volta ao G-4

SP - SÉRIE B/BOTAFOGO-SP X CEARÁ - ESPORTES - Saulo Mineiro, do Ceará, comemora após marcar o seu terceiro gol na partida entre Botafogo (SP) e Ceará válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena NicNet (Estádio Santa Cruz), em Ribeirão Preto (SP), na noite desta terça-feira (12). Foto: CLEBER VALERA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Crédito: CLEBER VALERA/ESTADÃO CONTEÚDO

Herói na conquista do título estadual e autor de gols importantes nos minutos finais em vitórias do Ceará na temporada, Saulo Mineiro foi mais uma vez decisivo nesta terça-feira, 12, desta vez para levar a equipe de volta ao G-4 da Série B, com três gols e uma assistência no triunfo por 4 a 1 sobre o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 36ª rodada da competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O camisa 73 foi o protagonista da noite no interior paulista. Ainda no primeiro tempo, sofreu pênalti em duelo individual com Bernardo Schappo, cobrou e converteu. No início da segunda etapa, após a Pantera empatar, o Coração Valente acertou belo chute colocado para recolocar o Alvinegro em vantagem.