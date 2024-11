No G-4, Ceará conquista três vitórias seguidas pela 1ª vez na Série B 2024

A duas rodadas do fim da Segundona, o Alvinegro de Porangabuçu enfrentará América-MG e Guarani, respectivamente, com o objetivo de se manter na zona de acesso

O Ceará goleou o Botafogo-SP na noite desta terça-feira, 12, em Ribeirão Preto (SP), e entrou no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado positivo marcou a primeira vez em que o time alvinegro conquista três vitórias consecutivas na atual edição do certame.

Antes do triunfo ante a Pantera, o Vovô já havia vencido Paysandu e Avaí, respectivamente, na Arena Castelão. Agora, fora de casa, a equipe comandada por Léo Condé teve atuação convincente e conquistou sua tão sonhada entrada na zona de acesso à elite do futebol brasileiro.