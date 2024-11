Vina "madruga" para assistir à goleada do Ceará e celebra: "Objetivo está próximo"

"Parabéns, meu irmão, Saulo Mineiro, pelos 3 gols, e Erick Pulga pelo gol. Parabéns, Richardson e todos os outros jogadores do Ceará. Vamo que vamo! A torcida é grande. Pés no chão que o objetivo está próximo. Deus abençoe!", escreveu.

Ex-jogador do Ceará , o meio-campista Vina vibrou com a goleada da equipe alvinegra diante do Botafogo-SP nesta terça-feira, 12. Em post nas redes sociais, o atleta parabenizou ex-companheiros e celebrou a entrada do Vovô no G-4 da Série B.

Vina na Arábia

O ex-camisa 29 do Ceará está disputando a segunda temporada no futebol árabe. Após passagem pelo Grêmio, emprestado pelo Vovô, Vina foi negociado com o Al-Hazm. No clube saudita, disputou 22 partidas e marcou dois gols. A equipe do meia-atacante acabou rebaixada ao término do campeonato.