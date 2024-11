Ceará abre check-in e prepara promoção de ingressos para jogo contra o América-MG

Uma vitória pode resultar na confirmação do acesso do Vovô, que pode voltar a Série A do Campeonato Brasileiro

Após golear o Botafogo-SP na noite desta terça-feira, 12, e entrar no G-4 da Série B, o Ceará abriu o check-in, logo após a vitória, para o seu último jogo na Arena Castelão em 2024. O confronto será diante do América-MG, na próxima segunda-feira, 18, às 21h45. Para o importante compromisso, que contará com casa cheia, o Vovô prepara promoção em cinco setores do estádio.

Caso o Ceará vença o confronto e conte com uma derrota do Sport – que joga dois dias antes, contra a Ponte Preta –, o torcedor poderá comemorar a confirmação do acesso à Série A logo após o jogo. Conforme apurou o Esportes O POVO, os valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) serão divulgados para os setores superiores norte, central e sul, assim como nos inferiores norte e sul.