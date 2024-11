Condé exalta trio de ataque do Ceará e projeta "lotação máxima" do Castelão contra o América-MG

Léo Condé está à frente do Ceará desde junho de 2024 Crédito: Stephan Eilert / Ceará SC

Com a goleada diante do Botafogo-SP na noite desta terça-feira, 12, o Ceará chegou aos 60 pontos somados e retornou ao G4, encaminhando o sonhado acesso à Série A. Após a partida, o técnico Léo Condé falou sobre a importante vitória do Vovô e projetou os próximos passos da equipe neste momento decisivo de reta final do campeonato. “Trabalhamos rodada a rodada, sem se preocupar muito com os adversários. Estamos preocupados em fazer nosso trabalho e buscar evolução, potencializando aquilo que temos de bom e fazendo ajustes defensivos. Então conseguimos evoluir nesse aspecto e chegamos agora em um momento importante ao conseguirmos uma vitória e entrar no G4. Ainda restam duas rodadas e o mais importante é estar no G4 na 38ª rodada”, ponderou Condé sobre o momento crucial do clube.

Com os quatro gols anotados diante da Pantera, o Ceará voltou a ter o melhor ataque da Série B, agora com 58 gols marcados. Sobre as excelentes atuações ofensivas do Alvinegro, o comandante ressaltou a importância do trabalho em equipe e a boa temporada do trio de ataque.