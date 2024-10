Conselho pede esclarecimento ao Ceará por dívida com ex-diretor e aponta irregularidade

O Conselho Deliberativo do Ceará abriu, nesta quarta-feira, 30, uma requisição de informações acerca dos contratos firmados entre o clube e o ex-diretor administrativo e de patrimônio do Alvinegro Ângelo Jorge Oliva, que ingressou com ação na 19ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza cobrando R$ 2,4 milhões do Vovô, por negociações que envolvem a compra do CT do clube, em Itaitinga, conforme adiantado pelo Esportes O POVO.

Conforme alega o conselho, caso a negociação entre o clube e Ângelo tenha os termos citados pelo Ex-diretor, que cobra 25% dos valores de jogadores formados pelo clube entre janeiro de 2014 e julho de 2019, ela entraria em conflito com normas da FIFA e com o Estatuto do Ceará, que não permitem a participação de terceiros em direitos econômicos de atletas.