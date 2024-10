João Paulo pede 50 mil torcedores em Ceará x Avaí para "manter viva a chance de acesso"

Para a partida, o Vovô disponibilizou sete setores do Castelão: superior e inferior norte, superior e inferior central, inferior sul, especial e premium

O Ceará vai receber o Avaí neste domingo, 3, às 18h30min (horário de Brasília) na Arena Castelão, almejando mais três pontos para seguir vivo na luta pelo acesso à Série B. Para a partida, o Vovô espera contar com um público de mais de 50 mil torcedores nas arquibancadas do Gigante da Boa Vista.

"Temos os maiores públicos da Série B; alguns destes superam até mesmo clubes da Série A. Nossa torcida joga junto. Essa atmosfera nos jogos em casa dificulta e muito a vida dos adversários. Tenho certeza que vamos bater os 50 mil no domingo para buscar mais uma vitória no Castelão e manter viva a chance de acesso"´, disse o presidente João Paulo Silva ao site oficial do clube.