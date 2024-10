Saulo destaca mentalidade do Ceará na briga pelo acesso e afirma "secar" concorrentes

Quinto colocado, o time alvinegro volta a entrar em campo no próximo domingo, 3, diante do Avaí, na Arena Castelão

O atacante Saulo Mineiro, do Ceará, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 29, em Porangabuçu. E, entre vários assuntos comentados, o camisa 73 destacou a mentalidade que vem sendo trabalhada internamente no clube nesta reta final de Série B do Brasileirão.

"Léo Condé vem trabalhando muito a questão da mentalidade para a gente não ter esse 'desespero'. Acredito que a gente vem melhorando isso", disse.